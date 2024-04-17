Костюк одолела первый раунд соревнований в Штутгарте

Украинка Марта Костюк с победы над немкой Лаурой Зигемунд начала выступление на грунтовом турнире в Баден-Вюртемберге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Porsche Tennis Grand Prix 1-й раунд

Костюк – Зигемунд – 2:1 (6:3, 6:7, 6:4)

Отечественная теннисистка была активнее в дебюте встречи и в середине сета уже вела 4:1. Опытная хозяйка кортов пыталась навязать конкуренцию и немного сократила отставание. Впрочем, Костюк внешне легко закрыла партию через 48 минут.

Больше борьбы было во втором сете. Украинка устроила качели с Зигемунд, сменяя друг друга в лидерах по счету. Такой ход событий прогнозируемо привел к тай-брейку. Там сильнее оказалась 36-летняя немка.

Решающий сет ознаменовался большим количеством брейков. Из десяти геймов сразу семь завершились победой принимающей подачи теннисистки. Победный пункт Костюк получила именно на подаче Зигемунд, реализовав матчбол со второй попытки.

В следующем круге Костюк встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Она в первом раунде одолела румынку Кырстю (6:2, 6:3). Матч состоится 18 апреля.