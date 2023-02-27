В Константиновке взрывы, местные сообщают о "прилетах"

В Константиновке (Донецкая область) сегодня днем, 27 февраля, раздались взрывы. Местные жители отмечают, что оккупанты, вероятно, обстреляли город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Стоит отметить, что Константиновка расположена в 27 километрах западнее Бахмута.

Пока местные власти и военные пока не комментировали ситуацию в городе.

"В Константиновке сообщают о прилетах", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью Россия выпустила по Украине 14 дронов-камикадзе типа "Шахед", из них 11 сбили силы ПВО.

Во время атаки оккупанты ударили по Хмельницкому, известно о двух погибших и 4 раненых.

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