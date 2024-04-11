В Константиновке из-за авиаудара оккупантов есть погибшие и раненые: полиция показала видео

В правоохранительных органах отметили, что на месте "прилета" КАБ-500 врага по населенному пункту патрульные и парамедики оказывали помощь травмированным.

"Как следствие - две женщины получили ранения, к сожалению, три человека погибли", - говорится в сообщении.

Также в полиции добавили, что в результате авиаудара по Константиновке также были повреждены:

частные дома,

многоэтажки,

инфраструктурные объекты,

админздание.

В НПУ показали видео с места вражеского удара по городу.

Удары РФ по Донецкой области

Напомним, 11 апреля сообщалось, что российские оккупанты за прошедшие сутки произвели более 1600 обстрелов Донецкой области. В результате атак есть разрушения и пострадавшие. Попадания, в частности, были зафиксированы в 9 населенных пунктах: городах Красногоровка, Курахово, Торецк, поселках Острое, Кураховка, Нью-Йорк, Очеретино, селах Галицыновка, Новоселовка Первая.

До этого, 9 апреля, российская армия ударила по Славянску в Донецкой области. Жителям города порекомендовали в ближайшие дни оставаться дома. В тот же день оккупанты нанесли удары по городу Константиновка. В результате пострадали и жертва.

Добавим также, что за день до этого захватчики нанесли удары по Временному Яру и Селидову в Донецкой области. Сообщалось о жертвах и раненых.