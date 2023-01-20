В Константиновке были слышны взрывы

В Константиновке Донецкой области сегодня, 20 января, поздно вечером были слышны взрывы, в области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Официальных данных о причинах взрывов, которые слышали местные жители, пока нет. Вскоре после информации о взрывах в регионе воздушная тревога была отменена.

Ранее сообщалось, что во вторник, 10 января, оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области. Они атаковали частный сектор.

Также напомним, ранее стало известно, что 9 января оккупанты обстреляли Константиновку и Кураховку.

Кроме того, мы писали, что 9 января в результате атак россиян в Донецкой области ранения получили шесть человек.

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