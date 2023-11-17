Константиновка осталась без света из-за обстрелов

Отмечается, что в результате обстрела была повреждена воздушная линия, обесточена Константиновка. Всего, по данным Минэнерго, в Донецкой области остаются без света 122 населенных пункта.

Кроме того, из-за боевых действий в Харьковской области был поврежден распределительный газопровод среднего давления. Одно из пограничных сел осталось без газа.

В Херсоне из-за российских атак без света 28 тысяч потребителей. В области обесточены 3 тысячи семей.

Ситуация со светом в Украине

Пока ситуация со светом в Украине стабильная, отключений электроэнергии нет. Но из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои. В частности, из-за массированного обстрела в Херсоне есть обесточивания, фиксируют проблемы с интернетом и связью.

При этом энергетики, военные и власти предупреждают украинцев о том, что россияне могут готовить массированные атаки. Под прицелом, возможно, будут энергетические объекты.

ГУР подтверждает, что Россия накапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что зима будет тяжелой, но Украина лучше подготовлена, чем в прошлом году.