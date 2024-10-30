RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Константиновка осталась без воды: почему и когда возобновят водоснабжение

Фото: Отключение воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Жители города Константиновка Донецкой области в среду, 30 октября, остались без воды. Это связано с аварийно ремонтными работами на водопроводе.

Согласно сообщению, подачу воды из Белокузьминовского водозабора в Константиновке остановили в 8:00 в среду. Восстановить водоснабжение обещают по окончании ремонтных работ.

Также в горсовете сообщают, что жителей многих улиц сегодня обеспечат технической водой.

Что происходит в Константиновке

Напомним, город Константиновка в Донецкой области находится под постоянными обстрелами. В субботу, 26 октября, окупать нанесли удар по городу, в результате чего пострадали сотрудники полиции. Россияне атаковали Константиновку двумя авиабомбами.

РБК-Украина также рассказывало, что российские войска продолжают штурмы вблизи Часового Яра, пытаясь прорвать украинскую оборону для дальнейшего наступления на Константиновку, до которой осталось около 7-8 км. Аналитик BILD Юлиан Репке заявил о якобы прорыве россиян через канал Северский Донец – Донбасс, ранее сдерживавший их движение. Однако украинские военные отрицают прорыв и заявляют, что ситуация усложнилась, но враг не прорвал оборону.

Депутат Дружковского горсовета Николай Довбня сообщил, что обстрелы в районе Константиновки стали более интенсивными, а большие карьеры могут задержать наступление окупантов.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечает, что Константиновка остается одной из важных целей для российских войск из-за ее железнодорожного хаба. Железная дорога критически важна для логистики, и россияне активно пытаются продвинуться в сторону города. По словам Гетьмана, приближение врага к Константиновке создает угрозу обстрелов города из минометов. Эксперт отметил, что возможность продвижения зависит от решительных действий украинских сил обороны и ресурсов, которые может привлечь враг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассДонецкая областьКонстантиновкаВодоснабжение