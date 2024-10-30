Константиновка осталась без воды: почему и когда возобновят водоснабжение

Что происходит в Константиновке

Напомним, город Константиновка в Донецкой области находится под постоянными обстрелами. В субботу, 26 октября, окупать нанесли удар по городу, в результате чего пострадали сотрудники полиции. Россияне атаковали Константиновку двумя авиабомбами.

РБК-Украина также рассказывало, что российские войска продолжают штурмы вблизи Часового Яра, пытаясь прорвать украинскую оборону для дальнейшего наступления на Константиновку, до которой осталось около 7-8 км. Аналитик BILD Юлиан Репке заявил о якобы прорыве россиян через канал Северский Донец – Донбасс, ранее сдерживавший их движение. Однако украинские военные отрицают прорыв и заявляют, что ситуация усложнилась, но враг не прорвал оборону.

Депутат Дружковского горсовета Николай Довбня сообщил, что обстрелы в районе Константиновки стали более интенсивными, а большие карьеры могут задержать наступление окупантов.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечает, что Константиновка остается одной из важных целей для российских войск из-за ее железнодорожного хаба. Железная дорога критически важна для логистики, и россияне активно пытаются продвинуться в сторону города. По словам Гетьмана, приближение врага к Константиновке создает угрозу обстрелов города из минометов. Эксперт отметил, что возможность продвижения зависит от решительных действий украинских сил обороны и ресурсов, которые может привлечь враг.

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