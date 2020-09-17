Костін є основним претендентом на посаду голови САП, - джерело

Новим головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може стати депутат від "Слуги народу" і голова комітету правової політики Андрій Костін. Він є основним претендентом.

Про це повідомляє джерело РБК-Україна в СН, йдеться в матеріалі "Велика перестановка: що влада планує робити з керівництвом НАБУ і САП".

До обрання в Раду Костін працював адвокатом в Одесі. РБК-Украина запитало у нього, чи буде він брати участь у конкурсі на посаду головного антикорупційного прокурора. На це Костін відповів ухильно.

"У пресі зустрічається маса всяких цікавих ідей. Цікава ідея - це завжди привід над нею подумати", - сказав депутат.

Нагадаємо, попередній глава відомства Назар Холодницький повідомив про свою відставку і опублікував фото наказу про його звільнення з посади керівника САП. Холодницький не пояснив, чому вирішив звільнитися з САП.

Виконує обов'язки голови САП тепер Максим Грищук, який в 2015 році разом з Холодницким претендував на посаду голови відомства.