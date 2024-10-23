Костин уходит с должности генпрокурора, а Зеленский поручил расформировать МСЭК: новости за 22 октября

Президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. А генеральный прокурор Андрей Костин уходит с должности

Более подробно о том, что произошло во вторник, 22 октября – в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Аналитики ISW пишут о продвижении ВСУ в Курской области, а оккупантов - возле Кременной, Покровска и Курахового.

В Южной Корее заявили, что КНДР может получить ядерные технологии от России в обмен на военных.

Лечебницу о плане победы Зеленского: пора заняться вопросом размещения сил в Украине

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, говоря о плане победы президента Владимира Зеленского, подчеркнул важность рассмотрения вопроса размещения сил неядерного сдерживания на украинской территории.

Он считает, что этот шаг является частью "политического пути", который потребует длительной поддержки Украины.

В одном из ТЦК Полтавщины нашли мертвым мужчину. Военкомат говорит о самоубийстве

В одном из ТЦК Полтавщины в техническом помещении пункта предварительного сбора военнообязанных было обнаружено тело мужчины с явными признаками того, что он сам покончил с собой. Следов насилия обнаружено не было.

На пункт предварительного сбора военнообязанный был доставлен полицией, поскольку находился в розыске. Он отказался проходить военно-врачебную комиссию и был составлен акт отказа.

В Краматорске взорвали авто начальника боевой подготовки ВСУ, - источники

Как сообщили РБК-Украина собственные источники, мощный взрыв прогремел в Краматорске. Предварительно неизвестные заложили взрывное устройство под служебный автомобиль марки Mercedes-Benz ML. Взрывчатка сработала в тот момент, когда машина начала движение. Водитель в тяжелом состоянии, его доставили в больницу.

Костин уходит с должности генерального прокурора

"Я благодарен президенту Украины и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об освобождении от должности генерального прокурора", - заявил Костин.

Просмотр решений, проверки и не только. Зеленский утвердил ряд указов по МСЭК

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он провел заседание СНБО по коррупции в МСЭК.

"СНБО определил перечень решений, которые вернут справедливость. Утвердил их указом", - отметил он.

Также Зеленский подписал указ о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий.

Как указано в указе, Кабмин должен разработать план ликвидации медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года. Его необходимо будет подать на рассмотрение в Верховную Раду

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