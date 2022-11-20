Косово завтра начнет штрафовать за сербские автономера. Несмотря на кризис с Белградом

В Косово подтвердили изменение правил для автономеров, из-за которых возник кризис с Сербией, и предупредили о штрафах с 21 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полиции Косово.
Полиция частично признанного Косово напомнила всем владельцам транспортных средств, проживающих в Косово и имеющих автомобили с зарегистрированными сербскими номерами, о необходимости соблюдать новые правила. Кроме того, в сообщении полиции отмечается, что с 1 ноября в соответствии с решением правительства владельцам таких автомобилей уже выдаются предупреждения.
"Согласно решению, выдача предупреждений продлится до 21 ноября, а после этой даты с 22 ноября по 21 января 2023 года включительно на всех владельцев транспортных средств, въезжающих на территорию Республики Косово с незаконными номерными знаками, полиция Косово начнет накладывать штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.
В ЕС предложили президенту Сербии Александру Вучичу и премьеру Косово Альбину Курти срочно приехать в Брюссель, чтобы уладить конфликт до развертывания его эскалации. Однако Вучич только сегодня, 20 ноября, подтвердил, как пишет сербское издание "Новости", что поедет на переговоры в Брюссель на следующий день, то есть в тот день, когда Косово планирует начать применять штрафы. На самом деле это чревато масштабным кризисом в регионе.
Требование перерегистрации автомобилей Косово откладывало много лет из-за протестов косовских сербов, но на этот раз в Приштине решили больше не идти на уступки. Косовские сербы в ответ начали выходить из местных органов власти и полиции и угрожают протестами сразу после первых штрафов.
Ранее сообщалось, что 27 августа Сербия и Косово смогли достичь договоренностей по номерным знакам и документам на въезд-выезд, но кризис вернулся снова. При этом Сербия была готова пойти на уступки властям Косово, но требовала гарантий от ЕС.
Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал представителей Сербии и Косово воздерживаться от односторонних действий, способных привести к эскалации.
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