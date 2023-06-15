RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Косово закрывает границу для сербских авто после задержания Белградом полицейских

Фото: Косово запретил въезд транспортных средств с сербскими номерами (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Правительство Косово запретило транспортным средствам с номерными знаками Республики Сербия въезд в страну. Произошло это после задержания в Сербии троих полицейских из Косово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Представитель правительства Косово Прпарим Круэзиу сообщил, что институции страны после последних событий решили усилить уровень пограничного контроля по соображениям безопасности.

"В качестве срочного шага было решено запретить въезд транспортных средств с сербскими номерными знаками в Косово, пока идет анализ ситуации силовыми институтами", - отметил Круэзиу.

Ранее в тот же день, в Министерстве внутренних дел Сербии заявили, что трое полицейских из Косово пытались вторгнуться на территорию их страны, после чего были задержаны правоохранителями.

Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля сообщил, что косовских полицейских сербы похитили.

Что этому предшествовало

В конце мая между Сербией и Косово обострился конфликт из-за местных выборов. Этнические сербы, проживающие на севере Косово проигнорировали выборы мэров, поэтому были избраны кандидаты албанского происхождения. Из-за этого вспыхнули беспорядки.

Европейский союз готовится ввести санкции против Косово из-за игнорирования правительством призывов снизить напряжение в регионе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КосовоСербия