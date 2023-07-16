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Косово взяло на вооружение армии "байрактары", премьер показал закупленные у Турции БПЛА

Фото: армия Косово берет на вооружение "байрактары" (facebook Albin Kurti)
Автор: Максим Шушко

Правительство Косово закупило у Турции беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. Премьер-министр Альбин Курти показал фото новых беспилотников, которые пойдут на вооружение армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Косово в Facebook.

Лидер правительства Косово отметил, что за последние два года численность армии выросла более чем на 80%, а бюджет более чем на 100%.

"Вместе с командующим Сил Безопасности Косово (KSF) генерал-лейтенантом Башкимом Джашари и министром обороны Армендом Мехаем мы поздравили офицеров, которые завершили обучение по использованию беспилотников", - говорится в сообщении премьера.

Напряженная ситуация на севере Косово

Приблизительно 50 тысяч этнических сербов проживает в северных муниципалитетах страны. В конце весны там прошли промежуточные мэрские выборы. Местные сербские жители решили проигнорировать их, что позволило этническим албанцам одержать победу.

В результате вспыхнули массовые беспорядки, которые привели к стычкам между демонстрантами и полицией Косово. Ситуация остается напряженной. Недавно правительство страны уверило, что сократит присутствие полиции в муниципальных зданиях региона и вокруг них на 25% для снижения напряженности.

Также премьер-министр Альбин Курти назвал условия для проведения перевыборов.

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