ua ru
Вс, 16 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Косово взяло на вооружение армии "байрактары", премьер показал закупленные у Турции БПЛА

Новина українською →
Косово, Воскресенье 16 июля 2023 23:29
Косово взяло на вооружение армии "байрактары", премьер показал закупленные у Турции БПЛА Фото: армия Косово берет на вооружение "байрактары" (facebook Albin Kurti)
Автор: Максим Шушко

Правительство Косово закупило у Турции беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. Премьер-министр Альбин Курти показал фото новых беспилотников, которые пойдут на вооружение армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Косово в Facebook.

Лидер правительства Косово отметил, что за последние два года численность армии выросла более чем на 80%, а бюджет более чем на 100%.

"Вместе с командующим Сил Безопасности Косово (KSF) генерал-лейтенантом Башкимом Джашари и министром обороны Армендом Мехаем мы поздравили офицеров, которые завершили обучение по использованию беспилотников", - говорится в сообщении премьера.

Напряженная ситуация на севере Косово

Приблизительно 50 тысяч этнических сербов проживает в северных муниципалитетах страны. В конце весны там прошли промежуточные мэрские выборы. Местные сербские жители решили проигнорировать их, что позволило этническим албанцам одержать победу.

В результате вспыхнули массовые беспорядки, которые привели к стычкам между демонстрантами и полицией Косово. Ситуация остается напряженной. Недавно правительство страны уверило, что сократит присутствие полиции в муниципальных зданиях региона и вокруг них на 25% для снижения напряженности.

Также премьер-министр Альбин Курти назвал условия для проведения перевыборов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Косово Турция Байрактар
NEWS
Страховка от блекаута. Как выбрать зарядную станцию для дома
Страховка от блекаута. Как выбрать зарядную станцию для дома
DAILY
Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины