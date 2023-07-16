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Косово взяло на озброєння армії "байрактари", прем’єр показав закуплені в Туреччини БПЛА

Новость на русском →
Косово, Неділя 16 липня 2023 23:29
Косово взяло на озброєння армії "байрактари", прем’єр показав закуплені в Туреччини БПЛА Фото: армія Косово бере на озброєння "байрактари" (facebook Albin Kurti)
Автор: Максим Шушко

Уряд Косово закупив у Туреччини безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2. Прем’єр-міністр Альбін Курті показав фото нових безпілотники, які підуть на озброєння армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра Косово у Facebook.

Лідер уряду Косово зазначив, що за останні два роки чисельність армії зросла на понад 80%, а бюджет більш ніж на 100%.

"Разом з командувачем Сил Безпеки Косово (KSF) генерал-лейтенантом Башкімом Джашарі та міністром оборони Армендом Мехаєм ми привітали офіцерів, які завершили навчання з використання безпілотників", - йдеться у повідомленні прем'єра.

Напружена ситуація на півночі Косово

Приблизно 50 тисяч етнічних сербів проживає у північних муніципалітетах країни. Наприкінці весни там відбулися проміжні мерські вибори. Місцеві сербські жителі вирішили проігнорувати їх, що дало змогу етнічним албанцям здобути перемогу.

Внаслідок цього спалахнули масові заворушення, які призвели до сутичок між демонстрантами і поліцією Косова. Ситуація залишається напруженою. Нещодавно уряд країни запевнив, що скоротить присутність поліції в муніципальних будівлях регіону і навколо них на 25% для зниження напруженості.

Також, прем’єр-міністр Альбін Курті назвав умови для проведення перевиборів.

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