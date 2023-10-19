Косово просит НАТО увеличить количество миротворцев на границе с Сербией

Глава правительства Косово заявил, что полиция не может полностью охранять 350-километровую границу с Сербией и многочисленные незаконные переходы через него, которыми пользуются преступники. Он рассказал, что северная граница - точка входа для незаконного оружия и угрозы стабильности.

"Такое увеличенное присутствие миротворцев НАТО должно быть сосредоточено на охране границы между Косово и Сербией, откуда прибыло все оружие Сербии и возникла угроза Косово", - отметил Курти.

Конфликт между Косово и Сербией

24 сентября власти Косово заявили, что около 30 сербских боевиков пересекли северную границу, убив полицейского и установив баррикады, прежде чем начать многочасовую перестрелку с местными правоохранителями. Тогда власти страны объявили о спецоперации по задержанию нападающих, которая была завершена задержанием шестерых и убийством трех человек. Этот инцидент вызвал рост напряженности в регионе.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не имеет отношения к этим беспорядкам и якобы будет проводить независимое расследование ситуации. В настоящее времямиротворческий контингент НАТО в Косово насчитывает 4500 военнослужащих из 27 стран, его возглавляет Турция.