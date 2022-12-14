Косово подписало заявку на вступление в ЕС

Власти частично признанного Косово сегодня, 14 декабря, подписали заявку на членство в Европейском союзе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Косово Вьоса Османи.

Заявку на вступление в ЕС подписали президент Косово, глава правительства и парламента.

Пока неизвестно, как Европейский союз отреагирует на заявку Косово, поскольку его независимость не признали пять стран ЕС: Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния. При этом независимость Косово не признает и Украина.

Следует отметить, что среди западнобалканских государств только Косово не подало заявку на вступление.

Напомним, ранее в Косово сообщали, что собираются подать заявку на вступление в ЕС до конца этого года.

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