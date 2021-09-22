ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В США невідомий обстріляв автобусну зупинку зі школярами. Один з підлітків помер

Новость на русском →
США , Середа 22 вересня 2021 18:48
В США невідомий обстріляв автобусну зупинку зі школярами. Один з підлітків помер Фото: в США невідомий обстріляв автобусну зупинку зі школярами (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В американському штаті Кентуккі невідомий відкрив вогонь по одній з автобусних зупинок поруч з якою перебували школярі. Внаслідок стрілянини загинув один підліток.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Інцидент стався близько о 13:20 за київським часом на зупинці, де учні місцевої школи очікували автобуса. Невідомий відкрив вогонь по дітях з проїжджаючого повз автомобіля.

Внаслідок стрілянини постраждали троє підлітків. Неповнолітня дівчина відмовилась від медичної допомоги, двох інших - госпіталізували до лікарні.

Через деякий час у лікарні заявили про смерть одного з підлітків.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки школа
NEWS
Реакція на зміни в державі: Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра
Реакція на зміни в державі: Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра
DAILY
Некомандна гра. Чи загрожує відставка спікеру Разумкову
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Некомандна гра. Чи загрожує відставка спікеру Разумкову