Торкнеться "всього світу": Ердоган анонсував заяву щодо Північного Кіпру

За словами Ердогана, відвідування Північного Кіпру заплановано на 20 липня.

"Я сподіваюся, що здійсню візит в ТРСК 20 липня і виступлю там з необхідним посланням щодо Північного Кіпру. Воно стосується не тільки острова, але і всього світу", - сказав пан Ердоган.

З 1974 року Кіпр залишається розділеним на дві частини, на яких проживають грецька і турецька громади. У 1983 році турки-кіпріоти в односторонньому порядку оголосили про створення ТРСК. Туреччина - єдина країна, яка визнала ТРСК.