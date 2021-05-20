Торкнеться "всього світу": Ердоган анонсував заяву щодо Північного Кіпру

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір виступити з "посланням по Північному Кіпру", яке торкнеться всього світу. Він зробить це в ході візиту в самопроголошену "Турецьку республіку Північного Кіпру" (ТРСК).
За словами Ердогана, відвідування Північного Кіпру заплановано на 20 липня.
"Я сподіваюся, що здійсню візит в ТРСК 20 липня і виступлю там з необхідним посланням щодо Північного Кіпру. Воно стосується не тільки острова, але і всього світу", - сказав пан Ердоган.
З 1974 року Кіпр залишається розділеним на дві частини, на яких проживають грецька і турецька громади. У 1983 році турки-кіпріоти в односторонньому порядку оголосили про створення ТРСК. Туреччина - єдина країна, яка визнала ТРСК.
Нагадавши, депутати Європарламенту прийняли доповідь, в якому Туреччину закликають визнати геноцид вірмен в Османській імперії на початку XX століття.
Турецькій владі пропонують зробити це заради примирення двох народів.