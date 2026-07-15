В космосе нашли сахар, и это очень важно для понимания жизни

Астрономы обнаружили в глубоком космосе молекулы эритрулозы - особого вида сахара. Это открытие приближает человечество к разгадке тайны зарождения жизни во Вселенной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.
Межзвездное пространство оказалось гораздо сложнее, чем считали ранее. Исследователи идентифицировали сахар эритрулозу в тонких облаках газа и пыли. Эти скопления разбросаны между звездами и образуют так называемую межзвездную среду.
Именно такой сахар используют в средствах для автозагара. Теперь его нашли в самом сердце Млечного Пути.
Это не просто интересный факт, ведь сахар - это фундамент. Он питает клетки и строит нашу ДНК. Ученые десятилетиями ищут источники этих ингредиентов за пределами Земли.
Для идентификации находки использовали два мощных радиотелескопа в Испании. Исследователи проанализировали данные из огромного газового облака. Они искали специфические сигналы, затем сравнивали их с лабораторными образцами. Результат поразил всех: сахар обнаружили в газообразном состоянии.
Это открытие имеет несколько ключевых особенностей:
Около 25 лет назад учёные уже видели родственника столового сахара в космосе. Позже аппарат OSIRIS-REx привез образцы из астероида Бенну. Там тоже нашли сладкие компоненты, но нынешняя находка особенная. Она подтверждает, что сложные химические соединения возникают сами собой.
Главный вопрос науки - как мы здесь оказались. Есть две основные теории: первая говорит, что ингредиенты принесли кометы или метеориты; вторая утверждает, что все необходимое уже было в космосе до появления Солнца. Новое исследование поддерживает второй вариант.
"Это перспективный пример того, что просто витает в галактике", - сказала астрофизикиня Эрика Хамден из Университета Аризоны. Она не участвовала в работе, но высоко оценила ее значение.
Если такие сложные молекулы находятся в центре галактики, они могут быть повсюду. Это подчеркивает автор исследования Изаскун Хименес-Серра. Он работает в центре астробиологии в Испании. По его мнению, сладкие молекулы прячутся в самых отдаленных уголках Вселенной.
"Ключевые ингредиенты для зарождения жизни могут присутствовать в других регионах галактики, что открывает возможность развития жизни в других частях Вселенной", - сказал Хименес-Серра.
Теперь астрономы планируют искать еще более сложные сахара. Они хотят понять механизм их трансформации. Каждая такая находка - это еще один шаг к пониманию того, сами ли мы в этом необъятном пространстве.