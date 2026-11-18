Пока никаких законодательных предложений или инициатив по увеличению или снижению мобилизационного возраста военнообязанных граждан Украины нет.

Об этом народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал в интервью РБК-Украина .

"Стандартный диапазон остается неизменным - 25-60 лет. Понятно, что граждане от 50 до 60 лет далеко не всегда способны эффективно выполнять задачи, связанные с боевой службой, поэтому их уже мобилизуют не так активно, как раньше", - сказал Вениславский.

В то же время вы отметили, что закон "О воинской обязанности и военной службе" и закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривают мобилизацию всех граждан Украины в возрасте от 25 до 60 лет включительно.

Потому надеяться, что в 50 или 55 лет гражданина Украины не мобилизуют, не стоит.

"Пока комитет не рассматривает даже идей по уменьшению или увеличению мобилизационного возраста. Думаю, даже если бы появились инициативы снизить его с 25 до 20, 22 или 18 лет, шансов пройти через парламент у них не было бы", - добавил нардеп.

По его словам, по сравнению с довоенным периодом стремительно растет количество граждан в возрасте от 25 до 60 лет, вдруг ставших студентами, учениками или лицеистами специальных профессионально-технических учебных заведений.

В то же время, это законное основание для получения отсрочки от призыва. Когда мы только дискутировали эти вопросы в парламенте, отдельные коллеги говорили, что нельзя так обращаться с "детями", которым 25-45 лет, потому что это негативно повлияет на их морально-психологическое состояние.

"К сожалению, популизм в парламенте превалирует", - отметил Вениславский.