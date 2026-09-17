Космическая загадка возрастом 80 000 лет: во льду Антарктиды обнаружили следы взрывов звезд

Антарктический лед сохранил следы взрывов далеких звезд - они позволили выяснить, через какие космические облака проходила Солнечная система. Редкий изотоп железа помог ученым воссоздать ее путь за последние 80 тысяч лет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Physical Review Letters.
Традиционная астрономия изучает свет далеких объектов с помощью телескопов, однако анализ антарктического льда предлагает другой подход - исследование остатков звездной пыли непосредственно на Земле.
При взрывах сверхновых в космос выбрасываются различные элементы, среди которых редкий радиоактивный изотоп железа-60.
Частицы этой пыли дрейфуют галактикой и постепенно оседают на поверхности нашей планеты.
Накапливаясь в слоях антарктического снега, они образуют временный хроникальный слой, сохраняющийся в течение десятилетий и тысячелетий.
В ходе предварительных исследований 500 килограммов снега ученые зафиксировали наличие железа-60, что вызвало дискуссии о его происхождении.
Для проверки гипотез авторы работы выделили и проанализировали атомы изотопа из 300 килограммов льда от 40000 до 80000 лет.
С помощью метода ускорительной масс-спектрометрии ученые обнаружили следующие факты:
Показатели железа-60 в древнем льду оказались существенно ниже уровня, зафиксированного в современном снегу и океанических отложениях.
Изменение концентрации изотопа произошло на относительно коротком астрофизическом промежутке времени, что исключает теорию о длительном "остаточном шлейфе" от древних сверхновых.
Уменьшение объемов пыли совпадает с расчетами астрономов, согласно которым Солнечная система вошла в состав Локального межзвездного облака в период между 40000 и 124000 лет назад.
Полученные данные подтверждают, что структура межзвездных облаков запечатлена в геологическом разрезе Земли.
В то же время обнаруженное количество железа-60 оказалось меньше теоретически ожидаемого для облаков, возникших непосредственно в результате взрыва звезды.
Ученые планируют продолжить исследование более глубоких и древних слоев антарктического льда, чтобы окончательно выяснить происхождение и полную историю окружающих межзвездных облаков.