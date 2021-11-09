Чотири астронавти SpaceX повернулися на Землю після піврічної місії. Вони повертаються на борту космічного корабля Crew Dragon.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter NASA.

Астронавти відстикувалися від космічної станції, до якої капсула Crew Dragon була прикріплена з квітня.

Космонавти приводнились біля узбережжя Флориди.

Команда SpaceX-Шейн Кімбро і Меган МакАртур з NASA, французький астронавт Томас Песке з Європейського космічного агентства і Акіхіко Хошиде з Японії - повертається на Землю до того, як наступний екіпаж астронавтів зміг дістатися до МКС.

NASA та SpaceX сподіваються розпочати ще одну місію на цьому тижні.