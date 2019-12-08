ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Американська "вантажівка" Cargo Dragon успішно зістикувалась з МКС

Новини » Суспільство     08.12.2019 - 19:53
Американська "вантажівка" Cargo Dragon успішно зістикувалась з МКС
Фото: космічний корабель Dragon (twitter.com/NASA)

Dragon стартував з космодрому на мисі Канаверал у Флориді 6 грудня

Вантажний космічний корабель Dragon компанії SpaceX зістикувався з модулем "Гармонія" Міжнародної космічної станції в 7:47 за східним часом США. Про це повідомляє NASA в своєму Twitter.

Як відомо, Dragon стартував з космодрому на мисі Канаверал у Флориді 6 грудня. Вантажівка пробуде пристикованим до станції до перших чисел січня, після чого повернеться на Землю.

Dragon - багаторазовий безпілотний вантажний космічний корабель, який розроблений в рамках програми COTS для доставки корисних вантажів на орбіту і повернення на Землю.

Нагадаємо, раніше Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору запустило ракету-носій із супутником ICON, призначений для вивчення іоносфери Землі. Місія ICON розрахована на два роки. Спочатку запуск планувався на 26 жовтня 2018 року, але був відкладений через продовження предполітних випробувань ракети-носія Pegasus.

Додамо, американські астронавти Христина Кох і Ендрю Морган в неділю, 6 жовтня, завершили багатогодинний вихід у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції.

Модуль NASA пробурив свердловину на Марсі NASA встановило останній двигун на ракеті для польотів на Місяць
Новини України NASA
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся