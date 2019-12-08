Американська "вантажівка" Cargo Dragon успішно зістикувалась з МКС

Фото: космічний корабель Dragon (twitter.com/NASA)

Dragon стартував з космодрому на мисі Канаверал у Флориді 6 грудня

Вантажний космічний корабель Dragon компанії SpaceX зістикувався з модулем "Гармонія" Міжнародної космічної станції в 7:47 за східним часом США. Про це повідомляє NASA в своєму Twitter.

Як відомо, Dragon стартував з космодрому на мисі Канаверал у Флориді 6 грудня. Вантажівка пробуде пристикованим до станції до перших чисел січня, після чого повернеться на Землю.

Dragon - багаторазовий безпілотний вантажний космічний корабель, який розроблений в рамках програми COTS для доставки корисних вантажів на орбіту і повернення на Землю.

Нагадаємо, раніше Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору запустило ракету-носій із супутником ICON, призначений для вивчення іоносфери Землі. Місія ICON розрахована на два роки. Спочатку запуск планувався на 26 жовтня 2018 року, але був відкладений через продовження предполітних випробувань ракети-носія Pegasus.

Додамо, американські астронавти Христина Кох і Ендрю Морган в неділю, 6 жовтня, завершили багатогодинний вихід у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції.