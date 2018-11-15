Кошулинський може розраховувати на сумарний рейтинг Яроша і Тягнибока, - соціолог

Фото: Руслан Кошулинський (УНІАН)

При достатньо високій підтримці Кошулинський має чи не найнижчий антирейтинг серед націоналістів

Єдиний кандидат у президенти від націоналістичних сил Руслан Кошулинський має реальні шанси потрапити у другий тур президентських виборів, адже він вже на старті буде мати сумарний рейтинг Олега Тягнибока та Дмитра Яроша, що в поєднанні з невизначеними виборцями може досягати 8%. Таку думку висловив директор Центру інформаційних проблем територій Національної академії наук України, експерт з соціальної психології Петро Жук, передають ЗМІ.

"Після заяви Яроша про відмову від участі у президентських перегонах і підтримку кандидатури Руслана Кошулинського вимальовується цікава картина. Останнім часом президентський рейтинг Тягнибока коливався в межах 3-3,5%, а Яроша - 1-1,5%. Крім того, близько 50% виборців ще не визначилися. Тому можна говорити, що Кошулинський, який за фактом ще не почав виборчу кампанію, може розраховувати на стартовий рейтинг близько 8% (сумарна підтримка Тягнибока та Яроша плюс виборці, які ще не визначилися)", - розповів соціолог.

Жук наголосив, що при достатньо високій підтримці Кошулинський має чи не найнижчий антирейтинг серед націоналістів.

"В уяві українців Кошулинський сприймається як ще одне нове обличчя серед претендентів на крісло глави держави. На ньому практично немає негативу: він не відрізнявся ні одіозними заявами, ні якимись скандалами. До того ж будь-яка критика завжди падає насамперед на офіційних лідерів політичних сил. Тому зараз він має навіть більший електоральний потенціал, ніж Тягнибок, Ярош або будь-якої іншої голова політичної партії", - упевнений експерт.

За його словами, саме тому Кошулинський як єдиний кандидат від націоналістів має найбільший потенціал електорального зростання.

"При вдало проведеній кампанії може відбутися такий же несподіваний кумулятивний ефект, як на місцевих виборах 2015 року у Львові. Тоді кандидат у мери Кошулинський при стартовому рейтингу 2-3% до підсумку набрав 36,86%. Тобто в 12 разів більше. При цьому партійний результат "Свободи" у Львові становив всього 9,57%, що майже в чотири рази менше, ніж у Кошулинського. Як бачимо, Кошулинський одного разу вже зумів вийти за рамки партійної ніші", - нагадав Петро Жук.

При цьому він не виключив, що тоді мера Львова Андрія Садового від поразки врятував лише той факт, що Руслан Кошулинський включився в кампанію "занадто пізно, коли вона вже йшла повним ходом".

"Звичайно, на це були об'єктивні причини: опонент Садового на той момент проходив службу в лавах ЗСУ. Але тепер затягування зі стартом кампанії нічим не виправдано. Бо президентські вибори – це не той калібр, що місцеві. Якщо націоналісти хочуть отримати результат і зробити хороший заділ на парламентські вибори, то повинні вже розгортати штаби, а не зволікати з погодженням єдиного кандидата до кінця року. Тоді Кошулинський може мати реальні шанси потрапити у другий тур", - резюмував Петро Жук.