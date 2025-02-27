Кошта пригласил Зеленского на саммит лидеров ЕС

"Я хочу пригласить вас к (участию) в специальном Европейском совете 6 марта, который будет посвящен европейской обороне и Украине. Я пригласил президента Зеленского прибыть в Брюссель по случаю встречи Европейского совета для обсуждения последнего развития событий", - говорится в документе.

По его словам, главной целью станет обсуждение, которое было начато во время их неформальной встречи 3 февраля. Оно должно позволить европейским лидерам принимать быстрые решения, которые должны сделать Европу более суверенной, более способной и лучше оснащенной для решения немедленных и будущих вызовов для ее безопасности.

"Для нас важно обменяться взглядами, как в дальнейшем поддерживать Украину и какие принципы должны уважаться во время продвижения вперед. ЕС и его страны-члены готовы принять больше ответственности за европейскую безопасность. Мы должны быть подготовленными к вероятным европейским взносам в гарантии безопасности, которые необходимы для обеспечения длительного мира в Украине", - написал Кошта.

Известно, что встреча начнется с традиционного общения лидеров стран ЕС с президентом европейского парламента Робертой Мецолой. Затем состоится деловой обед с участием Зеленского. После этого главы государств и правительств европейских кран проведут углубленную дискуссию по европейской обороне и по Украине.

"Надеюсь на нашу встречу 6 марта", - добавил президент Евросовета.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что Украина и Европа должны быть за столом переговоров, чтобы "необходимость мира не была снова заговорена обещаниями о нормализации, перезагрузке или примирении".