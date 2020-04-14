У гаманцях українців поменшало банкнот

Станом на 1 квітня 2020 року на одного українця припадало 67 банкнот, а розмінних та обігових монет, які є засобом платежу, - 184, у той час, як на початок року - 70 банкнот та 182 монети відповідно. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, ситуація, що склалася у зв’язку поширенням коронавірусу та обмеження, введені для боротьби з ним у березні, вплинули на стан готівкового обігу у першому кварталі 2020 року.

За перші три місяці цього року готівка в обігу скоротилася на 0,8 млрд грн (на 0,2%) у порівнянні з її зменшенням на 6,2% (або на 24,7 млрд грн) за аналогічний період минулого року.

За даними НБУ, у готівковому обігу України перебувало готівки на суму 424,2 млрд грн, зокрема банкнот - 421,4 млрд грн (2,8 млрд штук) та монет - 2,7 млрд грн (13,4 млрд штук).

Нагадаємо, заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Національний банк України рекомендує громадянам обмежити контакт з готівкою у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України почав знезаражувати гривневі банкноти в сховищі у зв'язку з епідемією коронавірусу.