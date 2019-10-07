На кір захворіли понад 58 тис. українців з початку 2019

З початку нинішнього року кір в Україні захворіли понад 58 тисяч громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомляється, протягом 40-го тижня 2019 року (з 26 вересня по 3 жовтня) на кір захворіли 69 людини - 28 дорослих і дітей 41. Зокрема, більше нових випадків захворювання на кір зареєстровано в Дніпропетровській (14 хворих: 4 дорослих і 10 дітей), Закарпатській (12 дітей), Вінницькій (8: 2 дорослих та 6 дітей), і Херсонській (5: 1 дорослий і 4 дітей) областях, а також місті Києві (6: 3 дорослих і 3 дітей).

З початку року (з 28 грудня 2018 року до 3 жовтня 2019 року) на кір захворіли 58 тис. 51 - 27 тис. 493 дорослих і 30 тис. 558 дітей, а від ускладнень кору померли 19 осіб. Протягом спалаху, з літа 2017 року, кір захворіли майже 115 тис. чоловік, 41 з яких померли.

Нагадаємо, у Києві спостерігається масштабний спалах кору за всі роки незалежності України. За півроку 2019 року в столиці кір захворіло понад 5 тис. осіб, з яких майже 3 тис. - дорослі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Моз запевняють, що усі регіони України забезпечені вакцинами виробництва Бельгії та Сполучених Штатів Америки.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці поточного року, виросло втричі порівняно з аналогічним періодом 2018 року.