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На кір захворіли майже 56 тис. українців з початку 2019

Новини » Суспільство    08.07.2019 - 19:24
На кір захворіли майже 56 тис. українців з початку 2019
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Протягом 27-го тижня в Україні захворіли на кір 485 осіб

З початку 2019 року на кір в Україні захворіли майже 56 тисяч українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомляється, протягом 27-го тижня поточного року на кір захворіли 485 осіб - 207 дорослих і 278 дітей. Зокрема, з 28 червня по 4 липня найбільше нових випадків захворювання на кір зареєстровано в місті Києві (49 хворих: 26 дорослих і 23 дитини), Хмельницькій (40: 17 дорослих і 23 дитини), Харківській (37: 25 дорослих та 12 дітей), Чернівецькій (37: 10 дорослих та 27 дітей) та Дніпропетровській областях (37: 18 дорослих та 19 дітей).

З початку поточного року на кір захворіли 55 776 осіб - 26 112 дорослих і 29 584 дитини, а від ослажнений кору загинули 18 осіб.

Нагадаємо, за оперативними даними Центру громадського здоров'я Моз, протягом 26-го тижня 2019 року кір захворіли 601 осіб: 287 дорослих і 314 дітей.

Додамо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, зросла втричі порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

 

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