Коррупция в Украине тормозит поставки оружия, - президент Литвы

"Это очень важная причина. Поскольку те государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими государствами, значит они должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей", - сказал Науседа.

Он отметил, что если избиратели видят, что в стране, которой направляется помощь, происходят крупные коррупционные скандалы, это наносит огромный ущерб репутации этому государству.

Об этом Науседа заявил после того, как президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье принял решение заменить министра обороны Алексея Резникова Рустемом Умеровым, который с прошлого года возглавлял Фонд госимущества.

Хотя Зеленский в своем заявлении не упомянул коррупцию, в последнее время в Минобороны Украины начались расследования злоупотреблений и взяточничества во время закупок.

Однако Науседа не считает, что этот факт стал причиной задержки поставок американских истребителей F-16.

"Иногда дела связаны еще и с тем, что одно дело - принять решение, а другое - реализовать это решение", - сказал президент Литвы.

Коррупционные скандалы в Украине

Напомним, после громких коррупционных скандалов в областных военкоматах президент Украины Владимир Зеленский инициировал проверки ТЦК по всей стране. Позже Зеленский утвердил решение СНБО, которым поручили уволить всех начальников областных военкоматов. В некоторых регионах уже приступили к процедуре увольнения начальников ТЦК.

К тому же, недавно в СМИ появилось расследование о том, что Минобороны якобы закупило у турецкой фирмы Vector avia hava araçlari зимние куртки для военных, но по завышенной цене. Цена курток при доставке, по данным расследования, выросла втрое.

Мы также сообщали, что недавно украинский президент Владимир Зеленский предложил приравнять коррупцию к государственной измене.