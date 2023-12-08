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Коррупция в Киевском апелляционном суде: еще одному фигуранту избрали меру пресечения

Фото: судья Киевского апелляционного суда был арестован за коррупцию (кас-kas-gov-ua)
Автор: Наталья Юрченко

Еще одному фигуранту дела о коррупции в Киевском апелляционном суде избрали меру пресечения. Судья Виктор Глиняный был арестован с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Facebook и трансляцию суда.

Меру пресечения избрал Высший антикоррупционный суд на заседании 7 декабря. ВАКС удовлетворил ходатайство и избрал меру пресечения в виде удержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 997 608 гривен.

Меру пресечения судье Киевского апелляционного суда избрали на 60 суток.

Что известно о деле

Напомним, что 29 ноября НАБУ и САП разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении взятки в размере 35 тысяч долларов за принятие "нужного" решения.

По данным источников РБК-Украина, фигурантами дела являются судьи Юрий Слива, Виктор Глиняный, Игорь Паленик, Вячеслав Дзюбин.

По версии следствия, один из судей Киевского апелляционного суда предложил удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества. Речь идет об имуществе "Мотор-Сичи" по делу экс-директора предприятия Вячеслава Богуслаева, а именно воздушные суда.

Уже 30 ноября четырем судьям Киевского апелляционного суда сообщили о подозрении. Высший совет правосудия (ВСП) дал согласие на их содержание под стражей.

ВАКС 5 декабря избрал меру пресечения судье Игорю Паленику и Юрию Сливе. Их арестовали с возможностью выйти в залог.

 

 

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