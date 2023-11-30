Коррупция в Киевском апелляционном суде: четырем судьям сообщили о подозрении

Сегодня прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры по поручению руководителя САП сообщили о подозрении четырем судьям Киевского апелляционного суда, разоблаченным на получении неправомерной выгоды в размере 35 тысяч долларов, за принятие решения об отмене ареста имущества.

Дело судей

Напомним, что 29 ноября НАБУ и САП разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении взятки в размере 35 тысяч долларов за принятие "нужного" решения.

Следствие установило, что судья Киевского апелляционного суда предложил одной из сторон по делу удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества.

За это ему и троице судей по делу представитель компании должен был дать 35 тысяч долларов.

Громкие дела о коррупции

Мы сообщали, что 21 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату от группы "За будущее" Сергею Лабазюку. Следствие установило, что парламентарий хотел подкупить высокопоставленного чиновника Минвосстановления, чтобы тот предоставил его компании подряды по восстановлению инфраструктуры на миллиард гривен.

Также недавно правоохранители разоблачили предпринимателя, предлагавшего взятку вице-премьер-министру Александру Кубракову.

Кроме того, действующий народный депутат Украины Андрей Одарченко разоблачен на попытке подкупить главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

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