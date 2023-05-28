Лукашенко госпитализирован в критическом состоянии после встречи с Путиным, - оппозиция

Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, по версии оппозиции, госпитализировали в критическом состоянии в Центральную клиническую больницу Москвы.

Об этом заявил белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

По его словам, госпитализация прошла сразу после встречи с Путиным. Однако он отметил, что информация на этот счет требует дополнительного подтверждения.

"На возвращение его из состояния, оцененного врачами как критическое, были направлены лучшие специалисты. Была проведена промывка крови, состояние Лукашенко было признано не транспортабельным", - пишет Цепкало.

Цепкало также написал, что организованные мероприятия по спасению жизни Лукашенко должны были отвести внимание от заявлений о возможном участии Кремля в его отравлении.

"Неважно, вернется он в рабочее состояние или нет, врачи предупреждают о возможном повторении рецидивов", - пишет оппозиционер.

Болезнь Лукашенко

Информация о болезни у Лукашенко начала распространяться после того, как он появился на параде на 9 мая в Москве с перебинтованной рукой. Потом он несколько дней не появлялся на публике, а в СМИ писали, что его привезли в президентскую клинику под Минском.

На людях Лукашенко появился только 15 мая, что является для него нехарактерным поведением. Однако сам Лукашенко 23 мая заявил, что якобы никакой болезни у него нет и "умирать он не собирается".

Более подробно о возможной болезни самопровозглашенного президента можете узнать в материале РБК-Украина.

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