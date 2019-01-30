На Корсиці невідомий відкрив вогонь по перехожих, є поранені

У результаті стрілянини поранено 5 чоловік

В городе Бастия на французском острове Корсика неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим, в результате чего были ранены 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Мужчина устроил стрельбу на одной из улиц Бастии, после чего забаррикадировался в доме, где живет.

В результате стрельбы ранены пять человек.

Состояние одного из них очень тяжелое.

Напомним, 11 декабря рядом с рождественской ярмаркой во французском Страсбурге мужчина открыл стрельбу, в результате которой 5 человек погибли, еще 12 были ранены.

29 января во Франции задержали пять человек по делу о стрельбе на рождественском ярмарке.

Позже террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Страсбурге.