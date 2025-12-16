Корсет, вуаль и милитари: Цимбалару поразила новым total black образом

Украинская актриса Анастасия Цимбалару снова привлекла внимание поклонников стильным выходом. В новой съемке звезда продемонстрировала эффектный total black образ.
Подробнее об этом читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Образ построен на сложном, но продуманном балансе между женственностью и силой. Центральным элементом "лука" стал черный корсетный топ-бюстье с плотной посадкой, который четко очеркивает талию и формирует изящный силуэт.
Такой элемент является прямой отсылкой к бельевому стилю, который уже несколько сезонов не теряет актуальности и активно используется не только в вечерней, но и в повседневной моде.
Контрастом к структурированному корсету стала полупрозрачная черная рубашка из органзы.
Объемные длинные рукава придают образу легкости и загадочности, смягчая жесткую геометрию корсета. Именно этот прием создает эффект многослойности и делает образ более глубоким и зрительно сложным.
Нижнюю часть ансамбля формирует мини-юбка с фатиновым шлейфом. Многослойный тюль не только удлиняет силуэт, но переводит образ в плоскость вечерней моды, где допустимы преувеличения и смелые решения.
Особое внимание стилисты уделили аксессуарам. Черная фуражка в стиле авиатор стала неожиданным, но метким акцентом. Он добавил в образ характера, остроты и ощущения power dressing, разбавив романтическую и будуарную составляющую.
Завершают образ колготки, а также туфли на высоком каблуке, подчеркивающие длину ног. Светлые волнистые волосы и сдержанный макияж с акцентом на глаза создают необходимый баланс и не перегружают общую композицию.
Этот образ легко повторить на Новый год, ведь он построен на универсальных элементах, которые уже есть или легко найдутся в большинстве гардеробов.
Корсет или корсетный топ в черном цвете давно перестал быть исключительно вечерней одеждой и прекрасно подходит для праздничной ночи - он сделает акцент на фигуре.
Второй плюс - многослойность. Полупрозрачная рубашка или лонгслив из сетки или органзы можно заменить любым трендовым прозрачным верхом, который легко соединить даже с базовой юбкой или брюками.
Такой прием придает образу праздничности и визуальной глубины, идеально работающей для новогодних вечеринок.
Юбку со шлейфом тоже не обязательно копировать буквально. Достаточно выбрать мини или миди из праздничной ткани - фатина, бархата или атласа - чтобы сохранить драматическое настроение образа.
А милитари-акцент в виде фуражки или структурированного аксессуара легко заменить на трендовые серьги, ремень или сумку с четкими линиями.
