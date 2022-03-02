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В Івано-Франківську СБУ та поліція затримали коригувальника вогню російських ракет "Калібр"

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Середа 02 березня 2022 12:36
В Івано-Франківську СБУ та поліція затримали коригувальника вогню російських ракет "Калібр" Палаючий аеродром в Івано-Франківську (Фото: vikna.if.ua)
Автор: Константин Широкун

В Івано-Франківську затримали коригувальника вогню російських ракет «Калібр». Вони завдали удару по івано-франківському аеродрому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Корегувальник вогню прибув до Івано-Франківська 22 лютого. Він заселився в мотель недалеко від аеродрому. 23 лютого, напередодні ракетного удару РФ по Україні, він передав інформацію про місцеперебування військового об'єкта в Росію.

В результаті попадання ракет по аеродрому його інфраструктура була зруйнована. Після цього він доповів про результат удару у РФ. Коригувальник був затриманий на місці злочину, коли намагався вчинити наступний злочин, спрямований на зниження обороноздатності України. За статтею "Державна зрада" йому загрожує до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

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