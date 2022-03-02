В Івано-Франківську СБУ та поліція затримали коригувальника вогню російських ракет "Калібр"
В Івано-Франківську затримали коригувальника вогню російських ракет «Калібр». Вони завдали удару по івано-франківському аеродрому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.
Корегувальник вогню прибув до Івано-Франківська 22 лютого. Він заселився в мотель недалеко від аеродрому. 23 лютого, напередодні ракетного удару РФ по Україні, він передав інформацію про місцеперебування військового об'єкта в Росію.
В результаті попадання ракет по аеродрому його інфраструктура була зруйнована. Після цього він доповів про результат удару у РФ. Коригувальник був затриманий на місці злочину, коли намагався вчинити наступний злочин, спрямований на зниження обороноздатності України. За статтею "Державна зрада" йому загрожує до 15 років в'язниці.
Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.