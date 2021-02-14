ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Японії зафіксували повторний землетрус

Новость на русском → Фукусіма, Неділя 14 лютого 2021 10:59
В Японії зафіксували повторний землетрус Фото: землетрус в Японії (twitter.com/AsianOSINT)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 14 лютого, в японській префектурі Фукусіма зафіксували повторний землетрус магнітудою 5,2. Осередок землетрусу знаходився на глибині 50 кілометрів під водою.

Про це повідомляє Японське метеорологічне агентство.

Землетрус стався близько 9:30 за київським часом.

Поштовхи силою до 4 балів відчули в префектурах Фукусіма і Міягі. Загрозу цунамі не оголошували.

Нагадаємо, 13 лютого близько 16:07 за київським часом, в Японії зафіксували землетрус магнітудою 7.0 - 7.3. Воно сталося неподалік від префектури Фукусіма.

За даними місцевих сейсмологів, цей землетрус могло бути афтершоком великого землетрусу 2011 року. Тоді від наслідків загинули понад 15 тисяч людей, були зруйновані ряд населених пунктів, а також сталася аварія на атомній електростанції Фукусіма-1.

Її наслідки ліквідовують досі. В цей раз землетрус не призвело до надзвичайних подій на Фукусіма-1 і Фукусіма-2.

За останніми даними, в результаті землетрусу постраждали понад 120 людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Японія землетрус
NEWS
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
DAILY
Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ