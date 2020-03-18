Корпус миру зупинив всі операції через коронавірус

Федеральне агентство уряду США "Корпус миру" заявило про призупинення всіх операцій на планеті та евакуацію всіх добровольців через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу організації.

Директор Корпусу Джоді Олсен заявила, що через поширення вірусу робота волонтерів стає небезпечнішою.

"Ми прагнемо захистити ваше благополуччя і запобігти виникненню ситуації, коли добровольці не зможуть покинути країни, в яких вони працюють. Евакуація є складним, емоційно виснажуючим досвідом для всіх учасників", - сказала Олсен.

При цьому вона зазначила, що вжиті заходи - тимчасові.

"Ми не закриваємо пости, і ми будемо готові повернутися до нормальної роботи, коли дозволять умови", - додала директор агентства.

Корпус миру - гуманітарна організація, яка відряджає добровольців у бідні країни для надання допомоги. Засновником агентства вважається президент Джон Кеннеді. З 1961 року понад 235 тис. американців були задіяні в 141 країні світу.

Нагадаємо, США почали обговорювати з Facebook, Google і іншими технологічними компаніями можливість використання особистих даних користувачів для боротьби з розповсюдженням коронавірусу.

Також повідомлялося про можливий осередок поширення коронавірусу в Європі. Що відбувається в Україні та світі у зв’язку з пандемією COVID-19 - у матеріалі РБК-Україна.