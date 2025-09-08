Корпорация "Здоровье" продолжает поддерживать харьковских баскетболистов в новом сезоне

Главный тренер Валерий Плеханов вернулся из состава национальной сборной Украины, где был одним из помощников главного тренера нашей сборной Айнарса Багатскиса. Он уже провел серию тренировок с "Харьковскими Соколами". Продолжается максимальная подготовка к сезону 2025/2026, который начнется в октябре.

Команда несколько обновили состав игроков. В новом сезоне к клубу присоединился ряд игроков.

Андрей Хохоник - по-настоящему заметная фигура в элитном дивизионе украинского баскетбола. В сезоне 2022/2023 он стал чемпионом Суперлиги, 2023/2024 - лучший ассистент Суперлиги (7.9 ассистов за игру), 2024/2025 - лучший ассистент Суперлиги (8.6 ассистов за игру).

В команде отмечают, что несмотря на очень качественные пополнения им удалось сохранить костяк команды, который выиграл Высшую Лигу в прошлом сезоне.

"Говорить о каких-то конкретных задачах на сезон сейчас преждевременно. Это станет понятнее после первых предсезонных турниров. Тогда будет видно, какого мы уровня и на что можем рассчитывать в новом сезоне. Ну а пока работаем на полную, чтобы достичь максимального результата", - отметил главный тренер БК "Харьковские Соколы" Валерий Плеханов.

Перед новым сезоном клуб заручился поддержкой своих давних партнеров. Александр Доровской, основатель ООО "Корпорация "Здоровье", убежден, что помощь спортсменам является важной составляющей социальной ответственности бизнеса, а инвестиции в развитие различных видов спорта - важной частью сохранения здоровья нации.

"Наши совместные усилия направлены как на успешный сезон для клуба, так и на расширение круга любителей этого спорта. Харьковские баскетболисты демонстрируют большую стойкость и настойчивость, и мы рады быть частью этой команды", - отметил Александр Доровской, основатель ООО "Корпорация "Здоровье".