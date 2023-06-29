Корпорация вместо концерна. Что известно о реформе "Укроборонпрома" и зачем она нужна

Об окончательной трансформации накануне сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"С сегодняшнего дня (28 июня 2023 года, - ред.) прекращена деятельность государственного концерна "Укроборонпром". В то же время создано акционерное общество "Украинская оборонная промышленность", - отметил он.

Далее последуют перевод штата, передача имущества, а также следующие трансформационные процессы, в том числе формирование наблюдательного совета.

На днях главой компании "Украинская оборонная промышленность" назначили 30-летнего Германа Сметанина. За 9 лет он прошел путь от инженера до руководителя заводов оборонно-промышленного комплекса. Работал на топ-должностях на Львовском бронетанковом заводе, а также возглавлял харьковский завод им. Малышева.

Перед новым руководителем поставлены три задачи:

нарастить производство боеприпасов и военной техники

построить эффективную антикоррупционную инфраструктуру

довести реформу "Укроборонпрома" до конца

АО "Украинская оборонная промышленность" принимает на баланс и в штат всех и все, что имел государственный концерн.

Что такое "Укроборонпром"

Концерн объединял многопрофильные предприятия разных отраслей оборонной промышленности Украины. В его состав входили научные учреждения и более сотни предприятий, в том числе те, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Фото: активы "Укроборонпрома" (sluga-narodu.com)

"Укроборонпром" был создан в 2010 году в результате административной реформы. Ситуация в оборонной промышленности на тот момент характеризовалась недостаточной эффективностью управления госсобственностью и не всегда целесообразным распределением и использованием бюджетных средств. Это стало основным аргументом необходимости перехода к рыночным методам управления в ОПК.

С 2013 года предприятия группировались по пяти основным направлениям:

авиастроение и авиаремонт

высокоточные вооружения и боеприпасы

бронетанковая, автомобильная, инженерная и специальная техника

судостроение и морская техника

радиолокация, радиосвязь и системы ПВО

В отдельную группу выделили предприятия, уполномоченные на экспорт и импорт товаров военного назначения.

Вопрос реформы "Укроборонпрома" назревал давно, поскольку считается, что проблемы начались еще во время создания концерна. В частности, были объединены разные предприятия, в том числе те, продукция которых косвенно касалась оборонки. Концерн должен был выполнять контрольно-координационные функции, но по сути не была предусмотрена ответственность за результат работы.

Кроме того, некоторые эксперты отмечают, что нынешняя модель работы "Укроборонпрома" дискредитировала себя. Он создавался в то время, когда основной целью была продажа запасов старой техники, а сейчас концерн не справляется с необходимостью создавать новые технологии и стимулировать ОПК.

Что известно о реформе

Корпоратизация "Укроборонпрома" предусмотрена законом от июля 2021 года. Согласно нему, на первом этапе концерн превращается в акционерное общество. Формально процесс как раз был завершен 28 июня 2023 года.

На втором этапе будут созданы отраслевые бизнес-объединения в форме акционерных обществ, а также хозяйственные общества на базе предприятий "Укроборонпрома". На третьем -окончательное превращение концерна в АО, 100% акций которого будут принадлежать государству.

Решение о реорганизации Кабинет министров принял в марте. Уставный капитал АО "Украинская оборонная промышленность", сформированный за счет имущества концерна, составил 237 млн гривен. Тогда же премьер Денис Шмыгаль заявил, что это первый шаг к масштабной реформе, целью которой станет внедрение современной модели управления.

"Это не просто смена вывески, это реформа, которая долгое время готовилась еще до начала полномасштабного вторжения России. Украина стремится построить один из самых мощных оборонно-промышленных комплексов в мире", - говорил он весной.

Трансформация в холдинги

Новосформированной управляющей компании будут подчиняться отраслевые холдинги. А им будут принадлежать пакеты акций производственных компаний в форме обществ с ограниченной ответственностью.

Отметим, в 2021 году планировалось создание двух ходингов - "Оборонные системы Украины" и аэрокосмического. В первый должны были объединить компании-спецэкспортеров, а также шесть субхолдингов (более 60 предприятий): авиаремонт, бронетехника, высокоточное вооружение, боеприпасы и спецхимия, радарные и морские системы.

Фото: реформа "Укроборонпрома" в редакции 2021 года (sluga-narodu.com)

Однако в апреле 2023 года тогдашний гендиректор концерна Юрий Гусев заявил, что основой станут пять отраслевых научно-производственных объединений:

бронетехника

авиаремонт

высокоточное вооружение и боеприпасы

радарные системы

морские системы

По его словам, в будущем шестым холдингом должна стать беспилотная авиация. Кроме того, в новой модели спецэкспортеры не войдут в отраслевые холдинги, а будут в прямом подчинении корпоративного центра.

Зачем нужна корпоративная реформа

Для "Украинской оборонной промышленности" выбрали форму акционерного общества для того, чтобы соответствовать стандартам международного корпоративного управления и наладить партнерство с иностранными компаниями. Активное сотрудничество с ними началось еще до полномасштабной войны.

Ожидается, что реформированные предприятия получат возможность привлекать инвестиции на собственное развитие, разработку и производство современных вооружений и военной техники. Также для отраслевых холдингов будут доступны трансферы новых технологий и создание совместных предприятий с ведущими оборонными компаниями мира.