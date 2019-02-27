У корпорації Гладковського прокоментували контракти з Міноборони

Фото: корпорація "Богдан" (bogdan.ua)

У корпорації "Богдан" заявили, що деталі контрактів з Міністерством оборони виконуються під грифом державної таємниці

У корпорації "Богдан" заявили, що деталі контрактів з Міністерством оборони України не можуть бути розкриті для суспільства і засобів масової інформації, так як вони виконуються під грифом державної таємниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У компанії заявили, що не мають права розкривати відомості про кількість техніки і її номенклатурі за контрактом.

"Ми завжди відкриті для журналістів та готові надати будь-який коментар та інформацію. Але на нашу думку, перекручування та домислення фактів, а також нехтування принципом плюралізму думок неприпустиме для професійних журналістів. Нагадаю, що Україна вже 5 років протидіє російській військовій агресії. Тому факт того, що військові контракти знаходяться під грифом державної таємниці не мають бути новиною для вітчизняних журналістів", - зазначив прес-секретар корпорації Сергій Красуля.

За його словами, в 2018 році, в рамках виконання Державного оборонного замовлення, компанія достроково виконала контракт на постачання Міноборони партії санітарних машин і передала партію нових вантажних автомобілів Богдан 6317.

Крім того, наголошується, що в 2019 році компанія підписала нові контракти з Міністерством оборони України на поставку оновлених санітарних машин "Богдан 2251" і вантажівок "Богдан 6317" ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що директор Державного підприємства "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені А. А. Морозова" Олексій Бабіч та директор ДП "Ізюмський приладобудівний завод" Сергій Філоненко відсторонені від своїх посад.

Додамо, що в Укроборонпромі " заявили, що розслідування програми "Наші гроші" про причетність керівництва концерну до розкрадань містить маніпуляції.