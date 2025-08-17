Кратковременные дожди и жара до +32: какой будет погода в Украине завтра

Прогноз погоды в Украине

В воскресенье, 18 августа, в Украине ожидается переменная облачность. В большинстве центральных регионов, а также ночью на Закарпатье, Киевщине и Сумщине, а днем на Харьковщине, Одесщине и Николаевщине пройдут кратковременные дожди и грозы.

На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

Ветер преимущественно северо-западный, скорость 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11...+16°, днем - +19...+24°. В южных и юго-восточных областях ночью прогнозируется +14...+19°, днем воздух прогреется до +27...+32°.

Погода в Киеве

В Киевской области ночью местами возможен кратковременный дождь, днем - без осадков. Температура составит +11...+16° ночью и +19...+24° днем. В столице ночью ожидается +14...+16°, днем - +21...+23°.