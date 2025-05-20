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Кратковременные дожди и грозы: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня

Вторник 20 мая 2025 07:00
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Кратковременные дожди и грозы: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на 20 мая (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине во вторник, 20 мая, будет облачно с прояснениями. Днем ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в Украине сегодня будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди (в западных и северных областях местами), в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях днем грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на юге и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9°, в юго-восточной части 8-13°; днем 12-17°, в Карпатах 5-10°.

Кратковременные дожди и грозы: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и Киевской области сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в Киевской области ночью 4-9° тепла, днем 12-17°. В Киеве ночью 7-9° тепла, днем 15-17°.

Погода в Украине в мае

Напомним, ранее синоптики дали прогноз на май 2025 в Украине. Так, температура воздуха в мае по всей Украине будет держаться в пределах +15...+19 градусов, а в горах - около +12...+14 градусов. Это на 1,5-2 градуса выше климатической нормы.

Что касается осадков, их количество ожидается в пределах 35-76 мм, а в Карпатах и местами на Прикарпатье - до 88-138 мм, что соответствует средним многолетним значениям.

В то же время на днях синоптик Наталья Диденко отметила, что на ближайшей неделе Украина будет одной из самых теплых стран в Европе.

По ее данным во второй половине недели ожидается значительное потепление. В частности, в четверг, 22 мая, ожидается от +20 градусов тепла. В пятницу температура воздуха в большинстве областей составит от +20 до +25 градусов.

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