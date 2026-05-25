Кратковременные дожди и до +29: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 25 мая, будет солнечная погода, местами прогреет до +29. В то же время в некоторых регионах ожидаются кратковременные дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем в восточных, местами южных, Днепропетровской области и в Карпатах кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура днем 21-26°, на Закарпатье и юге страны до 29°, в Карпатах 15-20°.
Фото: карта погоды в Украине на 25 мая
В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность, без осадков
Температура по области днем 21-26°, в Киеве 23-25°
Напомним, по прогнозу синоптика УкрГМЦ Ивана Семилита, погода в Украине в ближайшее время будет "качаться" - от солнца до грозовых дождей.
24-25 мая днем ожидается +21...+26°С, однако уже 27 мая новый атмосферный фронт принесет дожди с грозами в большинство областей, а на севере дневная температура упадет до +15...+21°С.