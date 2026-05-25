Кратковременные дожди и до +29: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем в восточных, местами южных, Днепропетровской области и в Карпатах кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 21-26°, на Закарпатье и юге страны до 29°, в Карпатах 15-20°.

Фото: карта погоды в Украине на 25 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность, без осадков

Температура по области днем 21-26°, в Киеве 23-25°