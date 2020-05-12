Коронавірусом захворів віце-мер Кременчука

У Кременчуці позитивний результат на коронавірус COVID-19 здав віце-мер Дмитро Кравченко. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що коронавірус був виявлений у Кравченка 9 травня. З того часу він перебував на самоізоляції будинку. На даний момент визначається коло контактних осіб, які також будуть відправлені на самоізоляцію.

У Кременчуцком міськраді підтвердили інформацію про зараження Кравченко, при цьому мер міста Віталій Малецький, а також інші віце-мери на самоізоляцію не йдуть, так як вони не контактували з хворим останнім часом.

При цьому співробітники міськради просять провести масове тестування на коронавірус.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 375 нових випадків коронавіруса. Таким чином у країні другий день поспіль скорочується динаміка поширення COVID-19. Загальна кількість перевищила 16 тисяч чоловік.

Також РБК-Україна писало, що в Києві зафіксували спад числа нових випадків коронавіруса. За вчора підтвердили 59 нових захворювань, що на 7 менше, ніж вдень до цього. Всього в столиці захворіли 1930 осіб.