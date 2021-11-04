Не від коронавірусу та війни на Сході: Монастирський озвучив статистику смертей в Україні

За його словами, статистика за 2020 рік - це жахлива статистика.

"Лише за минулий рік на дорогах загинули 3554 особи, 1728 осіб загинули від пожеж, 1201 особа загинула на воді, загиблих від насильницької смерті - 1331 особа", - повідомив міністр.

Він назвав своїм завданням - знизити цю цифру.

"Знизити цифру смертності на дорогах, знизити цифру смертності від пожеж, від насильницьких злочинів – це і буде той показник, який покаже відмінність і ефективність всіх органів, які працюють і допомагають в забезпеченні безпеки", - переконаний Монастирський.