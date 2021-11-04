RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Не від коронавірусу та війни на Сході: Монастирський озвучив статистику смертей в Україні

Автор: Анастасія Рокитна

Голова МВС Денис Монастирський розповів, що у 2020 році на дорогах загинули 3554 особи. За даними МВС, минулого року загинули 7814 громадян України.

Про це він заявив на форумі "Україна 30", повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію.

За його словами, статистика за 2020 рік - це жахлива статистика.

"Лише за минулий рік на дорогах загинули 3554 особи, 1728 осіб загинули від пожеж, 1201 особа загинула на воді, загиблих від насильницької смерті - 1331 особа", - повідомив міністр.

Він назвав своїм завданням - знизити цю цифру.

"Знизити цифру смертності на дорогах, знизити цифру смертності від пожеж, від насильницьких злочинів – це і буде той показник, який покаже відмінність і ефективність всіх органів, які працюють і допомагають в забезпеченні безпеки", - переконаний Монастирський.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Монастирський