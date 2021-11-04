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Не от коронавируса и войны на Востоке: Монастырский озвучил статистику смертей в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

Глава МВД Денис Монастырский рассказал, что в 2020 году на дорогах погибли 3554 человека. По данным МВД, в прошлом году погибли 7814 граждан Украины.

Об этом он заявил на форуме "Украина 30", сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию.

По его словам, статистика за 2020 год - это ужасная статистика.

"Только за прошлый год на дорогах погибли 3554 лица, 1728 человек погибли от пожаров, 1201 человек погиб на воде, погибших от насильственной смерти - 1331 лицо", - сообщил министр.

Он назвал своей задачей - снизить эту цифру.

"Снизить цифру смертности на дорогах, снизить цифру смертности от пожаров, от насильственных преступлений – это и будет тот показатель, который покажет различие и эффективность всех органов, которые работают и помогают в обеспечении безопасности", - убежден Монастырский.

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Денис Монастырский