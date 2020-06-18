Від коронавірусу помер начальник Львівського військового госпіталю

Помер начальник Військово-медичного клінічного центру західного регіону Іван Гайда. Причиною його смерті став коронавірус.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, Гайда помер від ускладнень, викликаних коронавірусом. При цьому невідомо, коли саме інфікувався керівник госпіталю.

"Щойно стало відомо, що від ускладнень через COVID-19, помер Іван Гайда, начальник Львівського військового госпіталю. Відданий лікар, який врятував немало життів наших військових. Співчуття рідним та близьким", - написав у Facebook Садовий.

У командуванні Медичних сил ЗСУ підтвердили смерть Гайди, не уточнивши її причину.

Іван Гайда очолював Львівський військовий госпіталь з січня 2010 року. З 2002 року працював на посаді заступника керівника Центру.

Нагадаємо, у травні коронавірус став причиною смерті відомого українського онколога та онкохірурга, завідувача диспансерним відділом Прикарпатського клінічного онкоцентру Ігоря Закали.

Також повідомлялося, що від коронавірусу помер депутат сільської ради у Чернівецькій області.