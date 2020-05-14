ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Від коронавірусу помер відомий український лікар: боровся три тижні

STYLERКоронавірус    14.05.2020 - 17:47
Від коронавірусу помер відомий український лікар: боровся три тижні
Від коронавірусу в Україні помер відомий лікар (фото: РБК-Україна)

Коронавірус став причиною смерті заввідділенням з Прикарпатського клінічного онкологічного центру Ігоря Закали

Коронавірус COVID-19 став причиною смерті відомого українського онколога, онкохірурга Ігоря Закали. Медик боровся за життя майже три тижні, значну частину часу Ігор Степанович був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Завідувач диспансерним відділом Прикарпатського клінічного онкоцентру помер у середу, 13 травня, пише місцеве видання Голос.if.ua. Повідомляється, що медик звернувся в Центральну міську клінічну лікарню 24 квітня. А вже 28 числа Ігоря Закалу довелося приєднати до апарату ШВЛ.

“Сумуємо разом з родиною, друзями і товаришами з приводу тяжкої втрати – невблаганна хвороба забрала життя Закали Ігоря Степановича... Був завжди толерантний, спокійний, врівноважений, стриманий. Вічна пам'ять", – йдеться в повідомленні Управління охорони здоров'я міської ради.

Нижче інтерв'ю з відомим онкологом. Журналісти пишуть, що онкохірург Ігор Закала врятував сотні життів.

Від коронавірусу помер відомий український лікар: боровся три тижні

Ігор Закала (фото: onkocentr.com.ua)

Раніше ми писали, що лікар з Києва, який переміг коронавірус розповів про симптоми важкої COVID-пневмонії.

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся