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Через коронавірус у Радомишлі провели дезінфекцію

Новини » Надзвичайні події     13.03.2020 - 18:12
Через коронавірус у Радомишлі провели дезінфекцію
Ілюстративне фото (facebook.com/mvs.gov.ua)

Рятувальники провели дезінфекцію церкви та автовокзалу

Через коронавірус у Радомишлі рятувальники провели дезінфекцію декількох об'єктів. Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ України в Facebook.

Повідомляється, що рятувальники провели знезараження об'єктів у Радомишлі, де виявлено випадок захворювання на коронавірус. Зокрема, проведено знезараження автовокзалу і церкви.

"Для виконання завдань рятувальники знаходяться в засобах біологічного захисту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Радомишлі закрили ринки і зупинили транспорт через коронавірус. Крім того, в місті введена надзвичайна ситуація, яка передбачає контроль пропуску на в'їзд і виїзд.

Пізніше влада повідомила про смерть 71-річної жінки у Радомишлі, яка напередодні була госпіталізована з коронавірусом. На сьогодні на інфекцію перевіряються особи, з якими вона могла контактувати після приїзду з Польщі. У Житомирській області також на коронавірус перевіряються пацієнти в Бердичеві та Андрушівці.

Крім того, з підозрами були госпіталізовані мешканці Чернівецької та Львівської областей, а також дівчина з Вінниці.

У Житомирській області перевіряють дві підозри на коронавірус
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