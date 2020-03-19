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Через коронавірус у світі стало чистіше повітря, - BBC

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 12:35
Через коронавірус у світі стало чистіше повітря, - BBC
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Світове виробництво знижується і з ним знижуються викиди заводів і фабрик

У деяких регіонах світу рівні забруднення повітря та парникових газів значно знизилися через обмеження пов'язаних з поширенням коронавірусної інфекції. Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, за попередніми оцінками, рівень монооксиду вуглецю (чадний газ, що утворюється, зокрема, при роботі двигунів автомобіля) порівняно з минулим роком впав на 50%. Світове виробництво знижується і з ним знижуються викиди заводів і фабрик, авіа - та автотранспорту.

За оцінками кліматологів, за два тижні використання енергії та скорочення викидів в Китаї склало 25%, за підсумками року це може призвести до зниження викидів CO2 на 1%.

Також скорочення виробництв спостерігається і в Італії, яка постраждала від коронавіруса. Завдяки цьому, у Венеції очистилися канали, де через відсутність туристів вода стала прозорою.

Вчені попереджають, що після закінчення пандемії рівні забруднення можуть різко злетіти.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав закон про військове виробництво у зв'язку з пандемією коронавірусу, який передбачає розширений контроль цивільної влади над економікою.

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