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Від коронавірусу у світі розробляється понад 100 вакцин

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 17:10
Від коронавірусу у світі розробляється понад 100 вакцин
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На сьогодні шість вакцин вже проходять клінічні випробування

На сьогодні для боротьби з пандемією коронавірусу у світі розробляється більше 100 потенційних вакцин. Про це на брифінгу в Женеві заявив гендиректор глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) Сет Берклі, передає Reuters.

За його словами, на сьогодні розробляється більше 100 вакцин, і шість з них вже проходять клінічні випробування.

"Ми повинні забезпечити, щоб вакцин було достатньо для всіх. Нам потрібно глобальне лідерство для виявлення і визначення пріоритетності кандидатів на вакцини", - сказав Берклі.

Він зазначив, що світові виробничі потужності мають бути збільшені до того, як буде обрано вакцину-"переможеця".

"У нас не може повторитися те, що сталося в 2009 році з вакциною проти грипу H1N1, коли не було достатнього запасу для країн, що розвиваються, а коли постачання пішли, було вже багато в чому пізно", - підкреслив Берклі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль готується до випробувань вакцини від COVID-19 на людях. Попередньо, початок випробувань заплановано на літо.

До цього в Німеччині схвалили клінічні випробування вакцини проти СOVID-19.

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